Risparmia il 43% sul FORNO Hisense (lo paghi solo 299€!)

Sei alla ricerca di un forno da incasso per la tua cucina, ma non vuoi spendere, poi, tanti soldi? Ci pensa Amazon! Con uno sconto davvero incredibile del 43%, potrai installare nella tua cucina il forno multifunzione Hisense BSA65226PX, pagandolo appena 299,90€!

Tutte le caratteristiche del forno Hisense

Innanzitutto, questo forno offre una capienza da ben 77L, rendendolo perfetto anche per gli amanti della pizza, con la funzione “Pizza 300°C” che è una vera e propria rivoluzione. Quest’ultima permette di raggiungere temperature elevate, garantendo pizze croccanti e gustose come quelle delle migliori pizzerie.

Inoltre, il preriscaldamento rapido permette al forno di raggiungere i 200°C in soli 6 minuti, consentendoti di iniziare a cucinare senza lunghe attese. Le sue 13 funzioni di cottura, unite ai 3 programmi con aggiunta di vapore sono perfetti per qualsiasi preparazione tu voglia effettuare.

Ed è anche estremamente user-friendly, con i suoi comandi intuitivi e il display chiaro e ben visibile, i quali rendono l’uso del forno semplicissimo anche per chi non è avvezzo all’uso della tecnologia. E per chi ha paura delle bollette salate, grazie alla classe energetica A+, questo forno garantisce un consumo energetico ridotto, combinando efficienza e rispetto per l’ambiente.

Infine, la pulizia pirolitica rende tutto molto più semplice. Grazie a questa funzione, che sfrutta temperature elevate, lo sporco incrostato viene eliminato in modo efficace, risparmiandoti il fastidio di dover strofinare.

A questo prezzo non puoi proprio avere di meglio rispetto all’ottimo Hisense BSA65226PX. Prendilo ora e pagalo solamente 299,90€ (anche a rate, con il metodo di pagamento Confidis!).