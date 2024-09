Risparmia il 33% sugli auricolari JBL Soundgear Sense: bassi perfetti e tanta autonomia

I JBL Soundgear Sense sono auricolari True Wireless con un innovativo design Open Ear, attualmente in offerta su Amazon a 99,99€, grazie a uno sconto del 33%. Questo modello permette di ascoltare musica e chiamate senza isolarti dall’ambiente, un’opzione ideale per chi fa sport o è sempre in movimento.

La qualità audio è garantita dall’iconica tecnologia Pure Bass di JBL, mentre la certificazione IP54 li rende resistenti a schizzi d’acqua e polvere, perfetti per l’uso all’aperto o durante allenamenti intensi.

Con la tecnologia Dual Connect, puoi usare uno o entrambi gli auricolari, e i 4 microfoni integrati assicurano una qualità vocale ottimale, eliminando i rumori di fondo durante le chiamate.

Gli auricolari offrono fino a 24 ore di autonomia, combinando la durata della batteria degli auricolari con quella della custodia di ricarica. Grazie alla connessione Bluetooth 5.3, la trasmissione audio è stabile e fluida, garantendo un’esperienza d’ascolto senza interruzioni.

Non perdere l’occasione di acquistare questi auricolari versatili e ad alte prestazioni approfittando dell’offerta su Amazon. E’ il momento perfetto per prenderli: non durerà ancora molto a lungo…