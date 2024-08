Risparmia 80€ sulla DOPPIA FRIGGITRICE ad ARIA!

Grazie alle “Offerte Ritorno a Scuola” targate Amazon, potrai prendere la tua nuovissima friggitrice ad aria. Quello in sconto non è un modello convenzionale, bensì la Ninja Foodi Max Dual Zone, caratterizzata da ben due cestelli che ti permetteranno di preparare piatti diversi, ma nello stesso momento! E sebbene inizialmente costasse 239,99€, in questo momento la pagherai solo 159,99€!

Tutte le caratteristiche della friggitrice ad aria

La prima cosa che salta all’occhio è il suo sistema a doppia zona di cottura indipendente, una caratteristica che cambia radicalmente l’esperienza in cucina. Questo significa che puoi preparare contemporaneamente due piatti diversi, ognuno con la sua temperatura e il suo tempo di cottura. Potrai, ad esempio, friggere delle patatine in un cestello mentre cuoci un filetto di salmone nell’altro, risparmiando tempo e rendendo più facile gestire menù complessi!

Ovviamente, oltre alla frittura ad aria, che ti consente di ottenere cibi croccanti e dorati con pochissimo olio, avrai la possibilità di arrostire carni e verdure. E se ami i piatti da forno, la funzione di “cottura al forno” è perfetta per preparare pizze, torte e molto altro. Hai avanzi da riscaldare? Con la funzione di “riscaldamento rapido“, potrai rigenerare velocemente un piatto di pasta o della carne!

Con la sua imponente capacità di 9,5 litri, è una delle più grandi friggitrici ad aria sul mercato e sarai in grado di cucinare facilmente per tutta la famiglia o di preparare piatti per occasioni speciali senza dover fare più cotture separate.

Fai spazio sul tuo bancone e accogli l’ottima Ninja Foodi Max Dual Zone ora che costa solamente 159,99€ anziché 239,99€!