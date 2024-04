Risparmia 77€ sul TOSAERBA a scoppio grazie al COUPON!

Amanti del giardinaggio, quest’offerta è dedicata proprio a voi. Grazie al coupon esclusivo “PSPRAPR24” su eBay, potrai avere il tosaerba a scoppio di Scheppach a un prezzo davvero clamoroso. Parliamo di appena 259,00€ al posto degli originari 336,30€ di listino! Scopriamo ora tutte le caratteristiche di questo modello.

Tutte le caratteristiche del tosaerba a scoppio

Dotato di un motore a benzina 4 tempi da 150 cc, questo tosaerba combina una potenza eccezionale con una straordinaria leggerezza, rendendo il taglio del prato un’attività semplice e piacevole, anche su terreni difficili.

Con una larghezza di taglio di 46 cm, potrai coprire rapidamente ampie aree, garantendo un taglio uniforme e preciso. La trasmissione professionale assicura prestazioni costanti e durature nel tempo.

Il tosaerba Scheppach si distingue per le sue sei funzioni in 1, che includono falciatura, raccolta con un sacco capiente da 55 litri, mulching per trasformare l’erba tagliata in fertilizzante, scarico laterale per distribuire l’erba sui bordi, attacco per un rapido lavaggio e funzione semovente per facilitare il movimento su terreni irregolari.

Grazie alla doppia maniglia pieghevole e alla regolazione dell’altezza di taglio in 7 posizioni (da 25 a 75 mm), il tosaerba Scheppach è estremamente facile da usare per qualsiasi tipologia di utente, garantendo al tuo prato sempre un aspetto impeccabile.

Le specifiche tecniche del tosaerba riflettono la sua qualità e affidabilità, con dimensioni che lo rendono maneggevole e una capacità del bidone che minimizza le interruzioni per lo svuotamento. Infine, l’alloggiamento in acciaio assicura durabilità e resistenza nel tempo.

Rendi il tuo giardino rigoglioso e curato con il tosaerba a scoppio Scheppach a soli 259,00€, grazie al coupon esclusivo “PSPRAPR24” su eBay.