Risparmia 400€ sull'MSI Vector 17: RTX 4070, Intel i9 e 32GB di RAM

L’MSI Vector 17 è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 2099€. Questo notebook gaming di alta gamma offre un display QHD+ da 17 pollici con un rapporto d’aspetto 16:10 e refresh rate di 240 Hz, perfetto per un’esperienza di gioco fluida e immersiva.

È alimentato dal potente processore Intel i9-14900HX di ultima generazione, che garantisce ottime prestazioni sia per il gaming che per attività di creazione di contenuti.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 consente di ottenere prestazioni grafiche eccellenti, rendendolo ideale per giochi a risoluzione elevata e con dettagli grafici complessi. Il display QHD+ a 240 Hz è ben apprezzato per la sua luminosità e la ricchezza dei colori, oltre che per l’aspetto ergonomico grazie al rapporto 16:10, che rende il lavoro su contenuti multimediali e documenti molto più confortevole rispetto ai tradizionali display 16:9.

Una delle caratteristiche più interessanti è la presenza di modalità “Extreme Performance”, che potenzia il sistema di dissipazione per garantire prestazioni avanzate. La modalità “Balanced”, invece, mitiga le prestazioni per ridurre la rumorosità delle ventole.

In termini di connettività, l’MSI Vector 17 HX offre porte Thunderbolt 4 e USB Type-C, oltre a una HDMI 2.1, rendendo semplice il collegamento di monitor esterni e altre periferiche. È equipaggiato con 32 GB di RAM DDR5-5600 e storage SSD PCIe NVMe, con la possibilità di aggiungere un secondo SSD.

Insomma, stiamo ovviamente parlando di una soluzione high-end con tutte le carte in regola per vincere davvero qualsiasi sfida. Non perdere l’occasione di averlo con un risparmio di 400€: devi essere veloce.