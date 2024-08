Risparmia 15€ ed elimina la sabbia dalla tua auto con questo ASPIRAPOLVERE PORTATILE!

I classici aspirapolveri portatili sono, spesso e volentieri, poco potenti. Baseus AP02, però, è diverso. Con la sua potenza di 160W, è capace di pulire ogni particella di sporco presente nella tua auto, sul divano o dovunque tu voglia pulire. E selezionando il coupon da 15€, lo pagherai solo 64,99€!

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere Baseus

Con la sua spazzola elettrica a rullo in silicone, potrai finalmente affrontare il problema dei peli di animali domestici, permettendo all’aspirapolvere di raccoglierli in modo efficace senza intasarsi. E con una capacità del contenitore da 500 ml, ti consente di aspirare una quantità considerevole di polvere prima di doverlo svuotare!

Inoltre, la luce LED integrata illumina le zone più nascoste, permettendoti di individuare e aspirare anche i detriti più piccoli in angoli bui o sotto i mobili. Questa funzione è particolarmente utile per una pulizia accurata in ogni angolo dell’auto.

Tra gli accessori inclusi abbiamo la testina per spolverare e la bocchetta per fessure, che permettono di pulire una vasta gamma di superfici e raggiungere anche i punti più difficili. Questa versatilità rende il dispositivo adatto non solo per l’auto, ma anche per divani, tappeti, tastiere e molto altro.

E l’autonomia è garantita da una batteria da 10.000 mAh, che offre fino a 25 minuti di utilizzo continuo. Questo è sufficiente per una pulizia completa dell’auto o di una stanza di medie dimensioni, permettendoti di svolgere le tue attività senza interruzioni.

Prendi al volo questo incredibile aspirapolvere portatile, ma ricorda di selezionare il coupon per pagarlo solamente 64,99€!