Risparmia 100€ e pulisci casa in una passata con l'aspirapolvere e lavapavimenti Tineco!

Se cerchi la soluzione definitiva per pulire e lavare i tuoi pavimenti, il suo nome è Tineco iFloor 3 Breeze Plus. Come anticipato, si tratta di un aspirapolvere e lavapavimenti potentissimo e senza fili! Grazie alla combo formata dallo sconto e dal coupon (che dovrai selezionare su Amazon), il suo prezzo crolla, passando da 289,00€ ad appena 189,00€!

Tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere e lavapavimenti

Nonostante il peso ridotto, questo dispositivo vanta un motore potente che aspira e lava i pavimenti duri simultaneamente, rimuovendo anche lo sporco più ostinato con facilità. Il tutto è gestito dalla tecnologia a doppio serbatoio, con un serbatoio che contiene acqua pulita per il lavaggio, mentre l’altro raccoglie l’acqua sporca durante la pulizia, eliminando la necessità di strizzare e risciacquare i moci tradizionali, risparmiandoti tempo e fatica.

E dopo l’uso, non è necessario pulire manualmente il dispositivo: basta posizionarlo nel suo alloggiamento e attivare il ciclo di autopulizia a mani libere. La spazzola e i tubi verranno puliti automaticamente, eliminando ogni odore sgradevole e mantenendo il tuo dispositivo sempre pronto all’uso.

La sua autonomia della batteria fino a 40 minuti permette di pulire ampie superfici in un colpo solo. Inoltre, l’indicatore LED del livello di carica ti consente di monitorare sempre lo stato della batteria, garantendo che non ti trovi mai a corto di energia durante la pulizia.

Nella confezione sono inclusi diversi accessori, come la spazzola morbida, la spazzola a rulli, la soluzione detergente e la base di ricarica!

Scopri la comodità di Tineco iFloor 3 Breeze Plus a soli 189,00€ (cliccando sul coupon): una volta provato non tornerai più indietro!