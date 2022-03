Rifatevi gli occhi con il concept del MacBook pieghevole (VIDEO)

La scorsa settimana abbiamo ricevuto diversi rapporti che suggerivano che Apple stesse lavorando su una sorta di MacBook pieghevole. Il designer Antonio De Rosa ha creato una serie di render – e un video – con la sua interpretazione di come potrebbe essere un dispositivo del genere.

I rapporti provenivano da fonti affidabili, quindi sembra chiaro che la mela stia almeno provando a realizzare questa idea, anche se l'esatta natura di qualsiasi eventuale prodotto non è del tutto chiara.

L'analista Ross Young ha indicato che, quello che sembra essere un MacBook con una tastiera virtuale, può poi trasformarsi in un monitor più grande se utilizzato con una tastiera esterna.

“Ora stiamo mostrando Apple nella nostra tabella di marcia per i notebook pieghevoli. Abbiamo sentito che c'è interesse per la dimensione più grande, circa 20.x”. Questa dimensione potrebbe creare una nuova categoria per Apple e si tradurrebbe in un vero prodotto dual use, un notebook con una tastiera di dimensioni standard quando ripiegato e da utilizzare come monitor quando non ripiegato e utilizzato con una tastiera esterna.”