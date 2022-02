Apple: in cantiere un MacBook pieghevole touch da 20 pollici

Apple pare che sia al lavoro su un particolare dispositivo; le fonti affermano che l'azienda starebbe realizzando un MacBook/iPad pieghevole da 20 pollici ibrido con tastiera touchscreen. A dirlo è Mark Gurman.

Di recente abbiamo segnalato che la mela ha posticipato il lancio dell‘iPhone pieghevole al 2025 e ha spostato la sua attenzione verso un MacBook pieghevole. Ora, sono appena emerse nuove informazioni su quello che sembra essere un ibrido MacBook/iPad pieghevole.

Cosa sappiamo del MacBook pieghevole?

La notizia è stata condivisa da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On. Per chi non lo sapesse, il gigante di Cupertino starebbe lavorando su un terminale foldable da 20 pollici. Inoltre, il nuovo report suggerisce che il marchio sta anche esplorando un formato dual screen per l'ibrido in questione. In altre parole, questa è una nuova dimensione per l'azienda e potrebbe creare una nuova categoria nel suo portafoglio di prodotti. Anche se un prodotto reale pensato per la vendita è probabilmente molto lontano.

Gurman ha aggiunto che “L'azienda potrebbe utilizzare uno schermo pieghevole da 20 pollici collegato a una tastiera fisica o semplicemente avere un lato del display che funge da tastiera virtuale. Mi è stato detto che Apple ha effettivamente esplorato un ibrido MacBook / iPad pieghevole a doppio schermo che avrebbe adottato il secondo approccio. Scambia la tastiera fisica e il trackpad con una base completamente touchscreen“.

A partire da ora, il produttore di iPhone potrebbe rilasciare questo nuovo gadget intorno al 2026, che è la scadenza per il lancio del suo primo smartphone pieghevole. Altri progetti degni di nota che arrivano nello stesso periodo includono un visore AR, un headset per realtà mista e persino l'attesissima Apple Car.

Voi cosa ne pensate? Noi ci domandiamo quale potrebbe essere il suo sistema operativo: macOS o iPadOS? Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.