Ricondizionato è meglio: messoanuovo.it offre sconti e garanzie

Perché spendere 10 quando potresti spendere 6? Cosa può motivare quel 40% di differenza se non semplicemente il vezzo del nuovo? Basta un semplice ragionamento economico, insomma, per motivare l’intelligenza di un acquisto refurbished quando la qualità è garantita, lo sconto è allettante e il prodotto è di qualità. Messoanuovo.it, il principale riferimento italiano dei ricondizionati, mette insieme tutte queste caratteristiche e diventa così una grande occasione sia per chi vuol risparmiare fino al 40% sui modelli desiderati, sia per chi vuol comprare un device del 40% migliore rispetto al budget che ha a disposizione.

L’occasione è servita, ma prima di tuffarsi sui prezzi occorre capire a fondo perché Messoanuovo.it si differenzi in termini di qualità rispetto ad altri negozi che offrono merce usata a prezzo scontato.

Messoanuovo.it: il ricondizionato che conviene

Il primo motivo sta nella fonte dei prodotti gestiti, in gran parte provenienti da stock dismessi da aziende che li hanno ottenuti in leasing per poi cambiarli al termine di un ciclo di 2/3 anni (spesso di scarso o nullo utilizzo). Tra questi device, Messoanuovo.it seleziona anzitutto quelli che a livello estetico non manifestano problemi che possano rivelare utilizzi impropri o possibili problematiche. La prima scrematura a questo punto è compiuta.

Il team dei laboratori Computer Parts, azienda italiana a capo del progetto, opera a questo punto un primo lavoro di test sulle singole componenti: RAM, unità di archiviazione, connettori e quant’altro viene messo alla prova per evidenziare possibili problematiche o un eventuale stato di usura. A questo fa seguito una capillare igienizzazione delle parti esterne, nonché un’accurata pulizia degli interni. Al riassemblaggio del device fa seguito un test generale delle performance, per garantire piena efficienza e totale equiparabilità ad un dispositivo nuovo.

Quel che ne segue è l’imballaggio per lo stoccaggio che rende il dispositivo pronto alla consegna immediata. Messoanuovo.it può vantare una profondità di magazzino estremamente ampia: dai desktop ai portatili, dalle stampanti ai monitor, passando per smartphone e accessori vari, fino server e workstation di ogni tipo, all-in-one e componentistica. Dispositivi di fascia alta, completamente recuperati anche dal punto di vista software: il sistema operativo viene reinstallato da zero e si dota il device di tutte quelle componenti che possano essere utili per una immediata messa all’opera.

I prezzi non possono che balzare all’occhio, essendo l’elemento primo a farsi notare sulla variegata vetrina del marketplace:

PC Gaming Abyss (Intel Core i7-6700, 16GB RAM, SSD 480GB) a 749 euro

Xiaomi MI Curved Gaming Monitor da 34″ a 539 euro

Mini PC Lenovo ThinkCentre M910x (Intel Core i7, 256GB SSD) a 449 euro

Laptop DELL Latitude E5570 (Intel Core 5, 256GB SSD) a 499 euro

Stampante laser Xerox Phaser 6700DN a 199 euro

Dispositivi ad alte performance, insomma, reimmessi sul mercato senza il minimo compromesso in termini estetici o prestazionali: messi a nuovo, appunto, per iniziare una seconda vita. I vantaggi in termini di tutela dell’ambiente sono solo una conseguenza di tutto ciò, ma una conseguenza di particolare valore e di grande prestigio: Computer Parts, spiega il sito ufficiale, “si impegna a ricondizionare circa 120.000 prodotti che altrimenti sarebbero diventati rifiuti, rimettendo sul mercato quelli che ricondiziona e smaltendo in maniera tracciabile ed ecosostenibile tutte le componentistiche platiche o elettroniche non più utilizzabili“. Quel che avrebbe dovuto inutilmente diventare rifiuto, infatti, può tornare sul mercato dopo una attenta revisione, portando nelle mani degli utenti prodotti in piena salute e con tante ore di lavoro ancora di fronte.

Ogni prodotto acquistato su Messoanuovo.it gode di una garanzia di 12 mesi e della possibilità del reso gratuito: questo livello di servizio è la miglior certificazione della bontà dei refurbished di Messoanuovo.it, la cui affidabilità è comprovata dagli oltre 40 mila clienti già serviti nell’ultimo anno.

In collaborazione con Computer Parts