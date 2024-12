Revolut diventa banca italiana: come ottenere un IBAN italiano

Revolut, l’applicazione finanziaria globale con oltre 50 milioni di clienti in tutto il mondo, diventa banca in Italia fornendo ai suoi utenti un IBAN italiano. Lo ha annunciato ufficialmente l’azienda con il conseguente lancio della sua succursale italiana, segnando così un importante passo verso il consolidamento della sua posizione come banca principale per i clienti italiani.

“Questo passaggio rende la succursale di Revolut Bank UAB in Italia una banca a tutti gli effetti nel Paese. Offrire un conto corrente con un IBAN italiano faciliterà le transazioni quotidiane e l’utilizzo di Revolut, rendendo molto più semplice per i clienti sceglierci come la loro banca principale“, ha affermato Nicola Vicino, recentemente nominato General Manager della succursale italiana.

Nello specifico:

tutti i nuovi clienti riceveranno un IBAN italiano (IT) aprendo adesso un conto Revolut ;

riceveranno un ; i clienti esistenti potranno migrare al nuovo IBAN a partire da gennaio 2025.

Il conto italiano potrà essere utilizzato per ricevere lo stipendio e pagare le bollette o addebiti diretti senza alcun limite né frizione. Inoltre, la succursale italiane di Revolut si muove sotto la supervisione dell’autorità di regolamentazione italiana.

“Mentre siamo orgogliosi di essere una super-app finanziaria globale, non trascuriamo l’importanza di essere localmente rilevanti e conformi in Italia come in ogni mercato in cui operiamo”, ha concluso Vicino.

Revolut apre la succursale italiana ed espande i suoi servizi

Revolut, aprendo la sua succursale nel “Bel Paese”, sta rapidamente guadagnando terreno nel panorama bancario italiano. Non solo è l’app finanziaria più scaricata nel 2024, ma è anche l’unica banca tra le 20 app più scaricate, insieme ai colossi come Instagram e TikTok. Inoltre, ha l’obiettivo di raggiungere quota 3 milioni di clienti nei primi mesi del 2025 e 4 milioni entro la fine del nuovo anno.

In programma c’è anche un’importante espansione dei servizi offerti ai clienti che, presto, potranno beneficiare di:

prestiti personali flessibili senza costi aggiuntivi, per affrontare spese extra, emergenze o semplicemente realizzare un sogno;

senza costi aggiuntivi, per affrontare spese extra, emergenze o semplicemente realizzare un sogno; interessi vantaggiosi su tutti i depositi già all’inizio del 2025.

Impatto futuro

Con l’introduzione degli IBAN italiani e l’aggiunta di nuovi servizi, oltre a quelli già inclusi, Revolut mira a diventare una solida alternativa alle banche tradizionali. L’azienda continua a innovare, offrendo un ecosistema completo di prodotti finanziari.

“La nostra offerta è maturata molto: da carta per viaggiare a un ecosistema molto più completo di funzionalità finanziarie con un potente prodotto bancario al centro. Con pochi tocchi sullo smartphone, i nostri clienti possono inviare denaro tramite chat, spendere senza ostacoli, pagare le tasse senza commissioni con pagoPA, mettere da parte denaro per progetti specifici, inviare bonifici SEPA istantanei gratuitamente, prenotare un hotel o un’esperienza, richiedere un prestito in pochi minuti e molto altro. Inoltre, in seguito al lancio degli IBAN italiani, presto consentiremo ai nostri clienti di accedere agli interessi sui depositi tramite un nuovo prodotto che lanceremo nelle prossime settimane”, ha spiegato Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Sud Europa di Revolut.