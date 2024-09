Retrocomapatibilità all'orizzonte per Nintendo Switch 2

Tutti gli appassionati di Nintendo Switch non vedono l’ora che la nuova versione sia disponibile all’acquisto, ma non senza qualche preoccupazione. Infatti, sono in molti che sarebbero dispiaciuti di lasciare la loro collezione di videogiochi se questi non fossero compatibili. Tuttavia, questa volta sembra che le buone notizie stiano per arrivare. Probabilmente Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile.

Una novità incredibile, che farà sicuramente piacere a tutti coloro che da tempo non possono più fare a meno della loro console portatile e super versatile. Precisiamo, infatti, che Nintendo Switch è fortissima proprio in questo. Quando sei in viaggio è super portatile, garantendo il divertimento ovunque tu sia. A casa, grazie al praticissimo dock, si trasforma in una console da collegare al televisore.

L’annuncio di Nintendo Switch 2 ha davvero catturato l’attenzione di molti. Non solo chi già ci sguazza nella versione “precedente”, ma anche chi sta pensando da tempo di farsi un regalo. Per chi già ha speso diversi soldi per arricchire il suo intrattenimento con la versione attualmente disponibile si chiede se la nuova console sarà retrocompatibile. Entriamo nel dettaglio di quanto scoperto recentemente.

Nintendo Switch 2 potrebbe essere retrocompatibile

Come per PlayStation ci sono forti probabilità che anche Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile. In altre parole i giochi che hai già acquistato dovrebbero funzionare anche sulla nuova console. Ad averlo scoperto è un’analisi attenta del nuovo firmware Switch 18.0.0 effettuata da Famiboard Pokemaniac.

Quindi ci aspettiamo che i giochi Switch originali funzioneranno anche su Switch 2? Ancora è presto per rispondere a questa domanda con certezza, ma con il nuovo aggiornamento firmware sembra che si stia andando in questa direzione. Purtroppo però non abbiamo molti dettagli ufficiale sulla nuova console di Casa Nintendo.

Restiamo in attesa, sperando che questa scoperta possa davvero essere un piccolo tassello verso la retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 così da poter sfruttare i nostri giochi originali sulla nuova console in arrivo.