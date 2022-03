Resident Evil, la serie TV Netflix ha finalmente una data di uscita

La serie TV Netflix ispirata al franchise di Resident Evil sarà disponibile per la nota piattaforma streaming a partire dal prossimo 14 luglio. Lo ha annunciato oggi la compagnia statunitense, che ha anche svelato il poster ufficiale dello show, che potete ammirare di seguito.

La serie TV, seppur legata alla nota saga horror, si discosterà parecchio dagli eventi narrati nei videogiochi e nel canone cinematografico, proponendo una storia originale che cercherà comunque di rispecchiare lo stile narrativo del franchise.

Resident Evil, di cosa parla la serie TV Netflix?

Lo show sarà ambientato nel prossimo futuro, precisamente nel 2036, e avrà per protagonista Jade Wesker, una delle due figlie del noto villain Albert Wesker, che sarà chiamata ad investigare e poi combattere contro una miriade di creature e mostri infetti. Come si capisce dal poster, è chiaro che la serie TV parlerà anche del T-Virus e della Umbrella Corporation, sebbene non si sappia ancora che genere di ruolo possiamo aspettarci nella narrazione.

Il cast di Resident Evil include come protagonisti Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gosatti e Lance Reddick. Sappiamo soltanto che sarà quest'ultimo a interpretare Albert Wesker, mentre non sono noti i ruoli del resto degli attori coinvolti.

Considerata la relativa vicinanza con la data di uscita, ci aspettiamo che un primo teaser trailer venga diffuso nei prossimi mesi, per dare uno sguardo a cosa offrirà, anche dal semplice punto di vista visivo, questa serie TV girata in live-action.

Nel frattempo, in ambito videoludico, i fan di Resident Evil attendono di capire quando arriveranno gli attesi DLC dell'ottavo capitolo, Village, che stando alle indiscrezioni dovrebbero essere propedeutici, almeno dal punto di vista narrativo, a ciò che verrà raccontato nel prossimo gioco che dovrebbe chiudere per sempre l'arco narrativo iniziato ormai più di 20 anni fa.