Tra i giochi più attesi di maggio non può mancare Resident Evil Village, nuovo capitolo della celebre saga sviluppata da Capcom. Il titolo è disponibile dal 7 maggio per PlayStation, Xbox, PC e Google Stadia e in pochi giorni ha riscosso un gran successo tra gli appassionati. L’avventura horror ha registrato numeri senza precedenti anche su Twitch, raggiungendo i 600.000 spettatori in contemporanea.

Sono stati tantissimi gli streamer – più o meno grandi – che hanno scelto di trasmettere la propria esperienza di gioco sulla nota piattaforma di video streaming. Il traffico generato da Resident Evil Village rappresenta un record per la serie, che raddoppia i risultati raccolti dai precedenti capitoli su Twitch. Resident Evil 3 Remake raggiunse un picco di 318.000 spettatori in simultanea, mentre il remake del secondo capitolo si era fermato a 314.000.

Il meritato successo di Resident Evil Village su Twitch è ovviamente viziato dalla crescita esponenziale della piattaforma, che oggi può contare su un bacino d’utenza ben più ampio rispetto agli scorsi anni.

Videogames