Resident Evil: domani un annuncio, DLC di Village o nuovo remake?

Con un cinguettio su Twitter, Capcom ha confermato che domattina farà un importante annuncio legato alla saga di Resident Evil. Non ci sono al momento indicazioni su cosa potrebbe vertere la presentazione, dato che le ipotesi possibili sono veramente tante, ma si può ragionare su un paio di aspetti che sono stati parecchio chiacchierati nelle ultime settimane.

Resident Evil 4 Remake, DLC di Village o…qualcos'altro?

Ultimamente si è tornati a parlare con insistenza di un presunto remake di Resident Evil 4: il progetto, stando alle fonti più accreditate, dovrebbe presentare un gioco profondamente rinnovato rispetto all'originale, con un'atmosfera più dark, una storia ampliata e un maggior spazio per il personaggio di Ada, che potrebbe avere delle parti di trama dedicate.

D'altro canto, è impossibile non pensare neanche a dei DLC in arrivo per Resident Evil Village: Capcom ha già confermato l'intenzione di espandere la storia del gioco in questo senso, probabilmente con l'obiettivo di costruire un ponte narrativo verso il nono e conclusivo capitolo previsto nei prossimi anni.

Tuttavia, considerato che il franchise horror della compagnia giapponese ormai spazia tra diverse possibilità si può pensare anche a qualcosa di completamente inedito: un nuovo spin-off multiplayer forse o in single player per Switch, qualche progetto legato ad altri media e chissà cos'altro.

In ogni caso, l'appuntamento è fissato per domani mattina, martedì 15 febbraio, alle 8 ora italiana. Non tarderemo ovviamente a darvi notizie non appena ci sarà l'annuncio ufficiale.