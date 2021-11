Resident Evil 4 VR: sta arrivando il nuovo DLC gratuito

Il video trapelato di Resident Evil 4 VR suggerisce che il DLC Mercenaries gratuito arriverà nel 2022. Di fatto, le nuove modalità viste sulla versione per console potrebbero arrivare finalmente anche sulla controparte per il visore di Sony.

Resident Evil 4 VR: pronti a scaricare The Mercenaries?

Un video trapelato suggerisce che Resident Evil 4 VR potrebbe ricevere un aggiornamento gratuito che aggiungerà la modalità The Mercenaries nel 2022, individuata per la prima volta da Biohazard Declassified.

Secondo il rapporto, un trailer per la tanto richiesta modalità è apparso brevemente sul canale YouTube di Oculus prima di essere rimosso. Tuttavia, gli utenti sono comunque riusciti a salvarlo e a ripubblicarlo sulla piattaforma di Google. Il teaser trapelato afferma che il DLC “arriverà nel 2022” come “aggiornamento gratuito su Meta Quest 2“.

Alcuni fan della serie sono rimasti delusi nello scoprire che Mercenaries non era incluso in RE4VR. Questa innovativa modalità presente nella controparte per console, consente di uccidere orde di nemici e accumulare più punti possibile prima che scada il tempo. Come nota UploadVR, Mercenaries è stata presente in tutte le versioni di RE4, ad eccezione della iterazione VR. La si può trovare anche in RE3: Nemesis, RE5, RE6, RE Village e nel suo spinoff The Mercenaries 3D.

Per chi non lo sapesse, il gioco di Resident Evil 4 è uscito su Oculus Quest 2 il mese scorso senza però i DLC aggiuntivi con cui il gioco è arrivato in passato: stiamo parlando di The Mercenaries, Separate Ways e Assignment: Ada.

Come potete anche vedere dal trailer trapelato, Facebook (che ora appartiene a Meta), ha sostituito “Oculus Quest 2” con il suo nome e logo rinnovati, chiamandolo “Meta Quest 2“.

Il rebranding è persino filtrato sul sito Web di Oculus, dove ora vedrete il nome e il logo di Meta stampati nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. La compagnia di Mark Zuckerberg prevede di eliminare gradualmente il marchio Oculus nel corso del 2022, giusto in tempo per il debutto del nuovo DLC.