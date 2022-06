Resident Evil 4, il remake è ufficiale: trailer e data di uscita

Il remake di Resident Evil 4, dopo mesi di indiscrezioni, è finalmente realtà. Capcom ha annunciato ufficialmente il progetto nel corso dello State of Play di giugno 2022, in cui il gioco si è mostrato per la prima volta con un trailer comprensivo di scene di gameplay e persino di una data di uscita.

Resident Evil 4 Remake sarà infatti disponibile dal 24 marzo 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Resident Evil 4 Remake – Tutto quello che c’è da sapere

Attraverso le pagine del PlayStation Blog, Edvin Edso, Promotion Producer di Capcom, ha anche svelato le prime informazioni sul gioco.

“Resident Evil 4 è il remake del famoso survival horror uscito nel 2005. All’uscita della versione originale, Resident Evil 4 riuscì a rivoluzionare il celebre franchise di survival horror grazie a un nuovo tipo di gameplay, in grado di bilanciare perfettamente azione, elementi sparatutto e di gestione delle risorse, fino a dettare un nuovo standard per i futuri episodi della serie.”

L’obiettivo, spiega l’esponente del team di sviluppo, è realizzare un titolo che raggiunga il livello di qualità dei titoli moderni, mantenendo comunque l’essenza del prodotto originale. Per i fan, insomma, sarà come tornare a casa, anche se ci sarà qualche “tocco” di modernità.

In tal senso, Capcom sta lavorando per rielaborare la trama del gioco, senza stravolgerne comunque il senso, con un aggiornamento importante sotto il profilo grafico e del gameplay. Possiamo aspettarci un lavoro simile a quanto fatto con Resident Evil 2 e Resident Evil 3.

Ulteriori informazioni verranno condivise nei prossimi mesi.

