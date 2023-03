Resident Evil 4 per PS5: il gioco del momento ad un prezzo scontatissimo

Se sei un amante dei videogiochi horror, sicuramente sei anche un grande fan della saga di Resident Evil. Come saprai, è da poco stata rilasciata una nuovissima versione dallo studio Capcom per PS5, PS4 e Xbox Series X/S. Resident Evil 4 per PS5, a pochissimi giorni dall’uscita, è già acquistabile a soli €67,30 su Amazon, con uno sconto del 1o% con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Resident Evil 4 per PS5 è un remake da non perdere

L’omonimo titolo del 2005 dello studio Capcom è finalmente rivisitato in chiave moderna per offrirti un survival horror all’avanguardia. Ambientato sei anni dopo il disastro biologico dell’incidente di Raccoon City, narra la storia di Leon S. Kennedy, uno dei sopravvissuti, impegnato in una missione speciale: cercare la figlia del Presidente degli Stati Uniti. Il protagonista segue le sue tracce fino ad un isolato villaggio europeo, ma c’è qualcosa di molto strano nella gente del posto. Qui vita, morte, terrore e catarsi si mescolano alla perfezione, per un racconto da brividi in cui immergerti completamente.

Il nuovo Resident Evil 4 è rivisitato in chiave moderna per offrirti un survival horror all’avanguardia. Pur mantenendo l’essenza del gioco originale, introduce un gameplay più attuale, una trama riconcepita e una grafica più vivida e dettagliata. Il combat system in terza persona è notevolmente migliorato, sempre più intuitivo: sarà ancora più stimolante combattere contro i nemici e cercare di sopravvivere in questa avventura dell’orrore, nel tentativo di portare a termine la tua missione.

Cosa aspetti? Se sei un amante della saga videoludica o se sei semplicemente curioso perché non hai mai giocato l’originale, questa è la tua occasione. Resident Evil 4 per PS5 è ora acquistabile a soli €67,30 su Amazon, con uno sconto del 10% con Prime. Costa praticamente quasi quanto la versione per PS4, anch’essa in offerta con l’11% di sconto. Scopri anche questa PS5 in sconto su eBay ancora per poco.

