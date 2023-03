Basta rimandare: ora puoi avere PS5 + God of War Ragnarok in sconto

Se sei un gamer affiatato, di sicuro non puoi non avere tutte le console di ultima generazione a disposizione, compresa la tanto ambita PlayStation 5 di Sony che ora puoi trovare quasi ovunque. È solo su eBay, però, che puoi trovarla a un ottimo prezzo, e nemmeno da sola. Oggi puoi avere Ps5 + God of War Ragnarok a soli €549,00 su eBay.

Finalmente la PS5 che hai sempre sognato

Sicuramente saprai già tutto della nuova console Sony, con la sua imponenza e il suo design davvero unico. Questo prodotto tanto ambito dai videogiocatori è imbattibile in fatto di qualità, potenza e prestazioni. Con la sua memoria di 825 GB puoi giocare a tutti i titoli del momento. Con il giusto monitor avrai una risoluzione incredibilmente alta. Puoi passare dalla risoluzione in 4K con 30fps a quella a 4K con ben 60fps, per una fluidità d’immagine sempre più ricercata. La qualità visiva è ottimale, con riflessi e ombre migliorati. Collega la PS5 al tuo monitor tramite cavo HDMI e il gioco è fatto!

Insieme alla PS5 Standard Edition riceverai un codice per riscattare la versione digitale di God of War Ragnarok, uno dei giochi più amati del 2022 e ancora oggi. Esplora il mondo della mitologia norrena e combatti contro leggendari avversari, immergendoti in un’avventura incredibile. L’esperienza di gioco sarà migliorata grazie all’audio 3D della console, e potrai sentirti parte del racconto stesso. Puoi sentire i nemici che arrivano di soppiatto, sentire i loro passi, anticipare le loro mosse e avere quindi un enorme vantaggio nel combat system. Questo è decisamente migliorato grazie al nuovissimo controller DualSense incluso nella confezione.

Questo e molto altro con la tua nuova console di ultima generazione, oggi ad un prezzo mai visto prima. Acquista ora PS5 + God of War Ragnarok a soli €549,00 su eBay. Andranno a ruba, non aspettare un secondo di più!

