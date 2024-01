Remington: tagliacapelli professionale con pettini regolabili a 23€

Che tu sia un parrucchiere per professione o no oggi puoi mettere a segno un colpaccio pazzesco. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il tagliacapelli Remington a soli 23,99 euro, invece che 49 euro.

Si tratta di un dispositivo professionale che oggi paghi pochissimo. È dotato di diverse impostazioni che ti permetteranno di scegliere lo stile che desideri ed è semplicissimo da usare. In confezioni trovi anche dei pettini regolabili e il suo caricabatterie.

Remington: tagliacapelli professionale a prezzo shock

Non c’è dubbio che ora il prezzo è a terra, quindi fai presto finché dura. Anche perché avrai per le mani un tagliacapelli straordinario. È leggero e maneggevole, grazie anche a un’impugnatura antiscivolo. È dotato di lame in acciaio autoaffilanti che quindi avrai sempre perfette e non devi passare e ripassare dallo stesso punto.

La sua potenza garantisce un taglio preciso e rapido in una sola passata. In confezione trovi 2 pettini Comfort Glide regolabili che ti consentono di passare da 0,5 mm fino a 24 mm. Quindi puoi avere esattamente il taglio che desideri. Ha una batteria ricaricabile che dura per 45 minuti e lo puoi usare anche con il cavetto mentre è in ricarica.

Insomma una vera bomba da non perdere. Se stavi aspettando una promozione su un tagliacapelli di qualità oggi è arrivata. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Remington a soli 23,99 euro, invece che 49 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.