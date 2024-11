Relè smart Shelly Plus 1: la confezione da 2 pezzi è in offerta su Amazon

Rendi la domotica di casa tua davvero smart con i relè intelligenti Shelly Plus 1: oggi la confezione da 2 pezzi è in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di 29,99 euro, dandoti l’opportunità di costruire il tuo sistema di smart home in maniera semplice e veloce.

Shelly Plus 1: come funziona e cosa puoi fare con il relè intelligente

Shelly Plus 1 ti permette di trasformare la tua casa in un ambiente smart con pochissima fatica: parliamo di un piccolo interruttore intelligente da 16A ideale per automatizzare elettrodomestici, luci, sistemi di sicurezza e molto altro, il tutto tramite Wi-Fi e Bluetooth.

Si installa facilmente grazie alle sue dimensioni contenute che permettono di integrarlo nei quadri elettrici o dietro interruttori a parete: tramite i contatti a potenziale zero avrai una versatilità pazzesca in modo da controllare dispositivi di diverse tensioni senza complicazioni.

Il relè, e i dispositivi ad esso collegati, si gestiscono tramite l’app Shelly Smart Control che puoi scaricare su smartphone iOS o Android: avrai il potere di creare programmi personalizzati per accendere o spegnere luci e dispositivi in base ai tuoi orari o utilizzare la funzione timer per un controllo più preciso.

Compatibile persino con Alexa e Google Home, immagina di controllare i tuoi elettrodomestici tramite i comandi vocali: una chicca insomma da non perdere per portare la tua casa nel futuro. Acquista il kit da 2 relè smart a soli 29,99 euro.