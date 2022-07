Registro delle Opposizioni: come registrare il tuo numero di cellulare

Finalmente è ora disponibile il nuovo Registro delle Opposizioni. La novità riguarda la possibilità di registrare anche i numeri di telefono cellulare contro le chiamate Call Center a scopo di marketing.

Anche se non sarà la soluzione definitiva al telemarketing selvaggio, si tratta di un passo in avanti che permette ai cittadini di far sentire la loro voce. Questo servizio è gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni e il suo obiettivo è ben espresso in una nota ufficiale:

Il Registro pubblico delle opposizioni esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari, consente al CITTADINO di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. L’iscrizione annulla anche i consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli con i gestori delle utenze e quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione. Con il nuovo servizio l’OPERATORE deve consultare mensilmente il RPO e comunque prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici.

Ma come è possibile iscriversi al Registro delle Opposizioni ora che è compatibile anche con i numeri di rete cellulare? Questo articolo ti spiegherà nei dettagli tutti i passaggi del caso che ti impegneranno solo per pochi minuti.

Come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Iscriversi al Registro delle Opposizioni, ora che il sito è stato rinnovato e il servizio è accessibile anche per chi ha solo un numero di telefono cellulare, è semplice, pratico e veloce. Il nostro consiglio è di seguire la procedura online che ti permetterà di avere un account nel quale apportare ulteriori modifiche nel corso del tempo. Ecco come fare: