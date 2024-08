Regalo incredibile acquistando la macchina Nescafé: 40€ di prodotti + 90 capsule in omaggio!

Questa è davvero l’offerta perfetta per tutti gli amanti del caffè! Su Amazon potrai avere la macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me a un prezzo di soli 80,28€ anziché 121,98€. Ma non finisce qui: otterrai un buono da ben 40€ per acquistare prodotti dell’azienda e, inoltre, ti verrà fornita una confezione di 90 capsule in regalo!

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto

Nonostante le dimensioni compatte, questa macchina da caffè è facilissima da usare e potente. Con un semplice gesto, grazie alla funzione Play&Select, puoi creare la tua bevanda su misura. Inoltre, il serbatoio amovibile ti permette di preparare il tuo caffè preferito senza pensieri, mentre la funzione Hot&Cold ti consente di passare dal caldo al freddo in un batter d’occhio, soddisfacendo ogni tuo capriccio. E non manca neanche il sistema Thermoblock che garantisce una temperatura perfetta in un attimo!

In aggiunta, l’acquisto della Dolce Gusto Krups Mini Me include un’offerta speciale che non puoi lasciarti sfuggire: 90 capsule di Miscela Robusta in omaggio. Questa miscela, dal sapore intenso e corposo, è perfetta per gli amanti del caffè forte e aromatico.

Ma non è tutto: con l’acquisto della macchina riceverai anche un buono sconto di 40€ da utilizzare sul sito ufficiale Dolce Gusto, per acquistare altri prodotti e caffè, rendendo l’offerta ancora più vantaggiosa.

Porta a casa la tua nuova Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me a soli 80,28€, insieme alle capsule in regalo, e non dimenticare di riscattare il buono sul sito dell’azienda!