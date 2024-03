Regalo di Pasqua in extremis? Su Disney Store ci sono i SALDI (fino al 50% di sconto)

A Pasqua manca poco più di una settimana e tanti genitori non hanno ancora pensato a cosa regalare ai propri figli più piccoli. D’accordo, non è una situazione ideale, ma nemmeno così drammatica. Soprattutto se ci si rivolge ai saldi del Disney Store, il negozio ufficiale online di Disney: collegati a questa pagina e seleziona il riquadro Saldi.

Fino al 50% di sconto su tantissimi prodotti: bambole, peluche, set regali, costumi da bagno e quant’altro. In più è possibile beneficiare della consegna gratuita per tutti gli ordini di importo pari o superiore a 60 euro. La lista completa dei prodotti in saldo si trova a questa pagina.

I saldi di Disney Store: ecco le migliori offerte disponibili

Abbiamo raccolto per voi una selezione delle migliori offerte al momento disponibili nella pagina dei Saldi su Disney Store:

Set regalo bimbi Frozen: 36,00 euro invece di 45 euro (20% su articoli selezionati)

Bambola Mirabel edizione limitata: 84,00 euro (20% su articoli selezionati)

Costume da bagno bimbi 2 pezzi Topolino e i suoi amici: 9,60 euro (20% su articoli selezionati)

Peluche piccolo Pluto My First Pluto: 8,50 euro (20% su articoli selezionati)

Coppia di bambole in edizione limitata Anna ed Elsa Frozen: 150 euro (20% su articoli selezionati)

Set di bambole Encanto: 55,00 euro (20% su articoli selezionati)

Sketchbook Ornament Rapunzel – L’intreccio della Torre: 8,40 euro (20% su articoli selezionati)

Set bambole e accessori natalizi Disney ily 4EVER: 44,00 euro invece di 66,00 euro (20% su articoli selezionati)

Importante: lo sconto inserito tra parentesi è disponibile una volta aggiunto l’articolo a carrello. Un’altra cosa importante da ricordare è che gli sconti dei saldi non saranno più disponibili dopo il 25 marzo (lunedì prossimo, ndr).