REGALO AMAZON: trapano avvitatore con punte e accessori a 25 euro

Amazon ha deciso di farti un vero e proprio regalo per il tuo fai da te: questo trapano avvitatore, dotato di diverse punti e accessori inclusi nella confezione, può essere tuo a soli 25 euro invece di 45,99. Per avere questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Trapano avvitatore in maxi sconto: le caratteristiche

Il trapano offre una coppia massima di 25 Nm e dispone di 25+1 impostazioni di coppia così da permetterti di adattare la velocità in base alle tue esigenze. La trasmissione a due velocità è l’ideale per gestire differenti tipi di lavorazioni, il tutto alimentato da un sistema a batteria con due batterie ricaricabili che si ricaricano completamente in soli 60 minuti.

La direzione di rotazione può essere facilmente commutata tra avanti e indietro, mentre la custodia per il trasporto è leggera e resistente, garantendo portabilità e protezione. Le luci a LED sono l’ideale per lavorare in spazi stretti e bui, mentre con l’impugnatura ergonomica hai un ottimo comfort a scapito dell’affaticamento.

La confezione include tanti accessori di alta qualità: 6 cacciaviti, 3 punte elicoidali, 3 punte Brad Point, 9 chiavi a bussola, 1 adattatore per presa, 1 supporto per cacciavite esagonale e 1 cacciavite per albero flessibile. Il mandrino da 3/8 di pollice (10 mm) può essere liberamente sostituito con altri accessori.

Uno strumento indispensabile per i lavoretti in casa e non solo: spunta il coupon sconto e pagalo soltanto 25 euro.