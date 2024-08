Regala l'estate dei sogni a tuo figlio con il quad elettrico Homcom (-8%)

Non trovi il modo per far divertire tuo figlio e magari quest’estate non puoi farti la bella vacanza che speravi? C’è la soluzione ed è anche disponibile a un prezzo davvero incredibile. Stiamo parlando del fantastico quad elettrico Homcom è in sconto dell’8%, ora disponibile a soli 146,25€ invece di 158,90€, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi cerca un regalo avventuroso per i più piccoli. Si trattai di un quad pensato per i bambini amanti della velocità e dell’avventura, con fari LED funzionanti e un clacson che aggiungono un tocco realistico e coinvolgente all’esperienza di guida. La sicurezza è una priorità assoluta: le ruote extra larghe e le quattro sospensioni garantiscono una guida stabile e facilitata, assicurando che i bambini possano divertirsi in totale sicurezza!

Niente vacanze? Non c’è problema: fai divertire tuo figlio con il quad elettrico

Il quad elettrico Homcom non è solo sicuro, ma anche estremamente divertente, offrendo la possibilità di ascoltare musica mentre si guida, rendendo ogni avventura ancora più entusiasmante. Alimentato da due motori, questo robusto veicolo è facile da guidare su diversi tipi di terreno, dimostrando grande versatilità e resistenza. Con una carica completa della batteria, che richiede dalle 8 alle 12 ore, i bambini possono giocare ininterrottamente fino a 45 minuti, variando la velocità tra 3 e 6 km/h a seconda delle preferenze e dell’utilizzo.

È consigliato per bambini dai 3 ai 5 anni, offrendo un’esperienza di guida sicura e certificata con le certificazioni EN71-1-2-3 ed EN62115. Anche se il montaggio è richiesto, le istruzioni fornite rendono l’assemblaggio semplice e veloce: in poche minuti, farai divertito tuoi figlio per ore e ore!

In conclusione, il quad elettrico Homcom è la scelta ideale per un regalo che combina divertimento, sicurezza e avventura. Con le sue caratteristiche avanzate e il prezzo scontato, questo quad offre un valore eccezionale per i piccoli avventurieri. Acquistalo finché in sconto dell’8% e assicurati momenti unici e indimenticabili con tuo figlio, per tutta l’estate!