Redmi Watch 4: rapporto qualità-prezzo assurdo, oggi a solo 85,99€

Il Redmi Watch 4 è uno smartwatch che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, e attualmente è disponibile su Amazon con uno sconto del 14%, portando il prezzo da 99,99€ a soli 85,99€.

Questo dispositivo, lanciato nel 2023, è equipaggiato con un ottimo display AMOLED da 1,97 pollici, che offre una risoluzione di 600 x 600 pixel e una luminosità fino a 600 nits, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole.

Uno dei principali punti di forza del Redmi Watch 4 è la sua autonomia, che può arrivare fino a 20 giorni grazie alla batteria da 470 mAh. Questo lo rende particolarmente adatto a chi cerca un dispositivo che non richieda frequenti ricariche. Inoltre, il dispositivo è dotato di 150+ modalità sportive, GPS integrato e monitoraggio della salute, tra cui il battito cardiaco, SpO2 (ossigenazione del sangue) e il monitoraggio del sonno.

Il design del Redmi Watch 4 è caratterizzato da una corona in acciaio e una costruzione solida che include una cassa in metallo e plastica di alta qualità. Nonostante il suo prezzo accessibile, il dispositivo mantiene un aspetto premium, con un pulsante laterale in metallo che funge anche da corona rotante per navigare nei menu.

Insomma, il Xiaomi Redmi Watch 4 offre un pacchetto completo con un design elegante e un ampio set di funzionalità avanzate. Non farti scappare questa occasione: acquistalo subito a soli 85,99€.