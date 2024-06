Redmi Watch 4, prezzo in frantumi: autonomia mostruosa e ottime prestazioni

Il Xiaomi Redmi Watch 4, attualmente in offerta a 90,99€ su Amazon con uno sconto del 9% rispetto al prezzo consigliato di 99,99€, è uno smartwatch versatile e ricco di funzionalità, particolarmente adatto per chi cerca un dispositivo affidabile a un prezzo davvero, davvero accessibile.

Il dispositivo è dotato di un ampio display AMOLED da 1,97 pollici con una risoluzione di 600 x 600 pixel e una luminosità massima di 600 nits, garantendo una buona visibilità anche sotto alla luce diretta del sole.

Il Redmi Watch 4 offre oltre 150 modalità sportive, monitoraggio della frequenza cardiaca, SpO2, monitoraggio del sonno e dello stress. È resistente all’acqua fino a 5ATM, rendendolo adatto per il nuoto e altre attività acquatiche. Inoltre, il GPS integrato ti permette di tracciare accuratamente le attività all’aperto senza dover per forza portare con te lo smartphone​.

La durata della batteria è impressionate: con una capacità di 420 mAh, il Redmi Watch 4 può durare fino a 20 giorni con un uso moderato. Questa lunga autonomia lo rende ideale per chi desidera un dispositivo che non necessiti di ricariche frequenti​.

Il Redmi Watch 4 presenta una corona in acciaio che aggiunge un tocco di eleganza e permette una navigazione intuitiva dell’interfaccia. Nel complesso, il look è semplice e adatto ad ogni stile. Non farti scappare questa opportunità, rimane ancora pochissimo tempo: acquistalo subito in offerta a soli 90€!