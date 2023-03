Redmi Watch 3, Smart Band 2 e Buds 4 Lite UFFICIALI

Xiaomi ha svelato oggi i quattro nuovi smartphone della serie Redmi Note 12, che promettono elevate performance ad un prezzo super competitivo, oltre ad una qualità costruttiva “degna di Note”.

Non si tratta però delle uniche novità che l’azienda ha in serbo per noi: spazio anche ad altri attesi dispositivi, vale a dire Redmi Watch 3, Smart Band 2 e Buds 4 Lite.

Una valanga di nuovi wearable Redmi by Xiaomi

Redmi Watch 3 monta un display AMOLED da 1,75 pollici, progettato per garantire la massima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. La lunetta di questo smartwatch è realizzata con una finitura in metallo lucido che utilizza la tecnologia NCVM, offrendo così un aspetto premium in due colori classici: nero e avorio. Ci sono anche due cinturini in edizione speciale e oltre 200 quadranti integrati. Questo dispositivo è dotato di GPS e impermeabilità 5 ATM 6, supporta i 5 principali sistemi di posizionamento satellitare e 121 modalità sportive, tra cui 6 modalità sportive riconosciute automaticamente, oltre a funzioni di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, del sonno ed altri parametri per la salute. Redmi Watch 3 ha una durata della batteria fino a 12 giorni in condizioni di utilizzo normale, garantendo prestazioni stabili ed efficienti. Infine, è dotato di un altoparlante HD e di un microfono con cancellazione del rumore per chiamate Bluetooth fluide e chiare.

Come anticipato, Xiaomi ha tirato fuori anche altri magici conigli dal suo cilindro. A partire dalla mezzanotte di oggi è disponibile all’acquisto anche Redmi Smart Band 2, il miglior alleato per monitorare la propria salute e le sessioni di fitness grazie ad oltre 30 diverse modalità di allenamento.

Terminiamo con l’ultima novità, certamente gradita al pubblico degli audiofili: stiamo parlando dei Redmi Buds 4 Lite, i nuovi auricolari di tipo “semi in-ear” dotati di driver dinamici da 12 millimetri e di un diaframma a doppio strato che riproduce suoni alti cristallini in abbinamento con bassi potenti e decisi.

Redmi Watch 3, nei colori Ivory e Black, sarà disponibile a 129,99€ a partite dalla mezzanotte del 27 marzo su mi.com e Amazon.it. Nelle prime 48 ore, il prodotto sarà acquistabile su mi.com al prezzo di 99,99€.

Redmi Smart Band 2 è disponibile in versione Black e White su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, Amazon.it, Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert al prezzo di 34,99€. Per due settimane, a partire dalla mezzanotte di oggi, sarà acquistabile a 32,99€.

Gli auricolari Redmi Buds 4 Lite, nelle versioni Black e White, possono essere anch’essi acquistati a 34,99€ ma, sempre a partite dalle 00.00 di oggi su mi.com, Xiaomi Store Italia e Amazon.it, puoi averli scontati a 29,99€ nelle prime 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.