Xiaomi lancia ufficialmente i nuovi smartphone della serie Redmi Note 12

Xiaomi presenta oggi la nuova serie Redmi Note 12, che comprende ben quattro modelli di smartphone: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G e Redmi Note 12.

Questa popolare lineup giunge dopo l’enorme successo della serie Redmi Note 11 ed offre nuovi miglioramenti alle caratteristiche più importanti, che i fan richiedono da tempo: la fotocamera, la durata della batteria, la velocità di ricarica e il design user-friendly, il tutto ad un prezzo competitivo.

Caratteristiche, prezzi e disponibilità di Xiaomi Redmi Note 12 Series

La serie Xiaomi Redmi Note 12 porta con sé una novità assoluta, il Redmi Note 12 Pro+ 5G, con un sistema a tripla fotocamera molto potente. Questo dispositivo di fascia alta vanta la presenza di una fotocamera principale da 200 MP con OIS, una fotocamera ultra-wide ed una fotocamera macro, che permette di scattare foto incredibili anche con scarsa luminosità. Il Redmi Note 12 Pro 5G, come il precedente modello, offre un’ottima esperienza fotografica grazie al sensore IMX766 con OIS, la fotocamera ultra-wide ed il macro.

Entrambi gli smartphone integrano algoritmi software AI, una elevata velocità di elaborazione delle immagini ed altre funzionalità avanzate per assicurare sempre la massima qualità. Un altro elemento in comune è costituito dal display AMOLED Flow a 120Hz, estremamente luminoso, con bordi sottili grazie alla flessibilità del P-OLED. La velocità di ricarica è garantita con HyperCharge2 da 120W su Redmi Note 12 Pro+ 5G e 67W su Redmi Note 12 Pro 5G. Inoltre, la batteria da 5.000mAh offre per i due telefoni una lunga durata anche in caso di utilizzo intenso. Connettività 5G ed elevate performance grazie al chipset MediaTek Dimensity 1080.

Ciascun dispositivo della serie punta all’elevato rapporto qualità-prezzo. Il Redmi Note 12 5G ed il Redmi Note 12 offrono prestazioni notevoli ed un’esperienza di intrattenimento ottimale. Grazie ai loro display AMOLED a 120Hz, gli utenti possono godere di immagini di alta qualità e colori precisi. Inoltre, con i processori Snapdragon 4 Gen 1 e Snapdragon 685, l’esecuzione delle operazioni è fluida e senza interruzioni, consentendo un multitasking facile e più efficiente dal punto di vista energetico.

Il Redmi Note 12 5G è ideale per chi vuole sfruttare i vantaggi di un dispositivo 5G ad un prezzo conveniente. Sia il Redmi Note 12 5G e sia il Redmi Note 12 sono dotati di una ricarica rapida da 33W e di una batteria potente da 5.000mAh, che consente agli utenti di avviare numerose app e scattare più foto senza problemi di batteria. Entrambi i telefoni presentano anche una tripla fotocamera AI, una funzione Night Mode ed una vasta gamma di utili funzioni e filtri: la potenza di una fotocamera di alta gamma che in passato era riservata solo agli smartphone top.

Redmi Note 12 Series di Xiaomi vi aspetta su mi.com e Amazon.it, presso Xiaomi Store Italia e le migliori catene di negozi di elettronica e telefonia:

Redmi Note 12 Pro+ 5G è disponibile nella versione da 8GB+256GB a partire da 499,90€.

Redmi Note 12 Pro 5G è disponibile nella versione 6GB+128GB a partire da 399,90€, mentre nella versione da 8GB+128GB a 449,90€.

Redmi Note 12 5G è disponibile nella versione 4GB+128GB a partire da 299,90€.

Redmi Note 12 è disponibile in doppia configurazione da 4GB+64GB a partire da 229,90€ e 4GB+128GB a 279,90€.

Non mancano le offerte early bird su mi.com, valide da oggi fino alle ore 23.59 del giorno 30 aprile:

Redmi Note 12 Pro 5G sarà infatti disponibile al prezzo di 379,90€ (6GB+128GB) e 399,90€ (8GB+128GB).

Redmi Note 12 5G sarà scontato a 279,90€.

Redmi Note 12 sarà infine acquistabile a 199,90€ (4GB+64GB) e 249,90€ (4GB+128GB).

