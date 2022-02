Redmi: un nuovo smartphone di punta è in arrivo, a quanto pare

Il prossimo Redmi 22041219C è appena stato avvisto presso il portale per la certificazione 3C; questo è quanto è emerso in rete in queste ore.

Cosa sappiamo del nuovo device di casa Redmi?

Il sub brand di Xiaomi ha una serie di nuovi dispositivi da svelare in molti mercati. Anche in Cina, la serie Redmi K50, il Note 11E Pro e il 10A devono ancora diventare ufficiali.

Nuove informazioni rivelano che un terminale Xiaomi avente numero di modello 22041219C (via) ha ricevuto l'approvazione dall'autorità 3C della Cina. Secondo il rapporto di Xiaomiui del mese scorso, arriverà come un gadget marchiato Redmi.

La certificazione 3C suggerisce che il Redmi 22041219C suggerisce che sarà un telefono di fascia economica. È emerso con un caricabatterie da 22,5 W nel database di 3C. L'elenco non ha altre informazioni sulle sue specifiche. Qualche altro tipster invece, ha ipotizzato che si trattasse di un telefono della line-up K50, ma per il momento lo escludiamo.

Come accennato sopra, ci sono un paio di nuovi smartphone Redmi che probabilmente verranno lanciati presto in Cina.

Pensiamo al K50 (numero modello 22021211RC) e al K50 Pro (numero modello 220411211AC), che sono stati avvistati con un charger rapido da 67 W all'inizio di questo mese. È probabile che questi prodotti verranno alimentati rispettivamente dal chipset Dimensity 8000 e Snapdragon 870.