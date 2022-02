Redmi K50: ecco quanto costeranno

I dettagli sui prezzi della serie Redmi K50 sono emersi in rete prima del loro debutto in Cina; si partirà da 1.999 yuan ($ 315), una cifra davvero molto aggressiva e che punta a scuotere il mercato.

Redmi K50: trapelano i prezzi prima del debutto

Redmi, sostenuta da Xiaomi, si sta preparando per lanciare i suoi smartphone della serie K di prossima generazione nel mercato locale cinese: stiamo parlando, ovviamente, della gamma K50. Include dispositivi che vanno dalla fascia media alla categoria premium.

Prima del debutto, ci sono state diverse perdite relative a questi dispositivi in ​​arrivo e ora abbiamo altre informazioni. L'ultima fuga di notizie rivela i dettagli sui prezzi per i prossimi terminali della serie di top di gamma per il mercato cinese.

• Redmi K50: Snapdragon 870, 67W Fast Charging

Price- ¥1999



• Redmi K50 Pro: Dimensity 8000, 66W Fast Charging

Price- ¥2699



• Redmi K50 Pro+ : Dimensity 9000, 120W Fast Charging

Price- ¥3299



• Redmi K50 Gaming Edition: Snapdragon 8 Gen1, 120W Fast Charging

Price- ¥3499 — Sam (@Shadow_Leak) February 4, 2022

Secondo il leak, il K50 avrà un prezzo di partenza di 1.999 yuan (~$315) mentre il modello Pro un prezzo di lancio di 2.699 yuan (~$426). Si dice che il K50 Pro+ costi a 3.299 yuan ($ 521). Il modello più potente della gamma, il K50 Gaming Edition avrà un prezzo di 3.499 yuan (~$553).

Due modelli su quattro saranno alimentati dal chipset di Qualcomm. La variante vanilla verrà alimentata dal chipset Qualcomm Snapdragon 870 mentre la Gaming Edition conterrà il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di punta.

D'altra parte, il Redmi K50 Pro sarà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8000 mentre il modello Pro+ sarà alimentato dal SoC Dimensity 9000. Mentre K50 e K50 Pro avranno il supporto per la ricarica da 66 W e 67 W, i modelli Pro+ e Gaming Edition avranno il supporto per la fast charge da 120 W.

Tre di questi quattro modelli di device hanno già superato il processo di certificazione TENAA in Cina, il che indica che la data di presentazione non è poi così lontana.

L'azienda non ha ancora annunciato la data di debutto ma ci aspettiamo che i flagship diventino ufficiali entro la fine del mese; una conferma ufficiale dovrebbe arrivare tra pochi giorni.