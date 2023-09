Redmi Smart Band 2 costa appena 24€ su Amazon: smartband STUPENDA

La popolarissima e apprezzatissima Redmi Smart Band 2 è in offerta su Amazon con uno sconto a due cifre di quelli che lasciano senza parole. Sfruttando il calo di prezzo del 29%, infatti, quest’oggi il wearable del colosso cinese ti costa appena 24€ con consegna rapida e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Una volta scoperte le numerose funzionalità smart del wearable non ci penserai su due volte e correrai ad acquistarlo su Amazon, se non altro per sfruttare il calo improvviso di prezzo.

C’è il 29% di sconto su Amazon per il buon wearable Redmi Smart Band 2

Redmi Smart Band 2 monta un buon pannello touch a colori da 1.47” ed è realizzata con materiali impermeabili fino a 50 metri di profondità, mentre sul versante interno è presente un sensore HR in grado di registrare costantemente la frequenza cardiaca e anche la SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue).

Alimentata da una mega batteria che ti accompagna senza fatica per ben 14 giorni consecutivi, la smartband a marchio Redmi è anche compatibile con i dispositivi iOS e Android; inoltre, se ami fare attività fisica all’aperto o al chiuso, sappi che il wearable supporta il tracking preciso di più di 30 allenamenti differenti.

Difficile trovare un’offerta Amazon più vantaggiosa di quella proposta in questo articolo che abbia come protagonista un wearable con tutte queste funzionalità; metti subito nel carrello Redmi Smart Band 2 e preparati a un’esperienza di utilizzo davvero appagante, il tutto senza spendere 1€ di spese di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

