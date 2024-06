Redmi Pad SE a 209€ SOLO OGGI su Mi Store

Offerta del giorno bomba sul Mi Store! Hai pochissime ore per assicurarti un fantastico Xiaomi Redmi Pad SE con soli 209,90€, invece di 269,90€. La versione in promozione è quella da 8GB di RAM e 256GB di ROM. Insomma, un vero spettacolo di fluidità e spazio di archiviazione.

L’occasione è davvero ghiotta! Stiamo parlando di un ottimo tablet per prestazioni, affidabilità e portabilità. Ovviamente il prezzo è super invitante vista anche la qualità del dispositivo. Scegli il colore che preferisci! La consegna gratuita è inclusa nel prezzo e puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Redmi Pad SE: produttività e intrattenimento allo stato puro

Con lo Xiaomi Redmi Pad SE ottieni produttività e intrattenimento allo stato puro. Acquistalo in offerta speciale solo per oggi! La promozione la trovi solo sul Mi Store. Goditi tutto da un display super da 11 pollici con tecnologia Eye Care Full HD+.

La frequenza di aggiornamento a 90Hz rende tutto estremamente fluido, per un’esperienza utente impagabile. Tutto questo senza comprometterne l’autonomia grazie alla potente batteria da 8000 mAh. I quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos sono davvero potenti e immersivi.

Il processore Qualcomm Snapdragon a 6 nm assicura prestazioni di alto livello all’interno di un design moderno ed elegante con corpo unico in metallo. Acquistalo adesso a soli 209,90€, solo per oggi sul Mi Store salvo esaurimento scorte.