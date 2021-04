Il dirigente di Redmi abbia appena spoilerato sul web l’arrivo di un evento di lancio che potrebbe essere relativo al futuro smartphone da gioco del costruttore. Di fatto, si dice che il sub-brand di Xiaomi voglia presentare a breve un gaming phone con processore Dimensity 1200 di MediaTek. Tuttavia, non ci sono molte informazioni disponibili su questo telefono, ma ci aspettiamo di saperne di più nei prossimi giorni, quando il marchio comincerà a presentare ufficialmente il teaser dello show digitale.

Redmi: il primo gaming phone in arrivo a fine mese

Secondo un rapporto di ITHome, Redmi terrà una conferenza di lancio questo mese (aprile) in Cina. Questa informazione è stata rivelata nientemeno che da Wang Teng, Product Director di Redmi, mentre rispondeva a un utente su Weibo.

All’inizio del mese scorso, lo stesso dirigente ha chiesto alle persone interessate agli smartphone da gioco di aspettare ancora un po’. Quindi, c’è un’alta probabilità che il prossimo evento di lancio possa essere relativo allo smartphone da gioco del marchio, che è stato ufficialmente confermato a gennaio.

Secondo il popolare Digital Chat Station ì invece, questo telefono inedito ha il nome in codice Ares e verrà fornito con il numero di modello M2104K10C. Lo stesso telefono con numero di modello M2104K10I è stato individuato ieri sul database IMEI indiano come un prodotto a marchio “POCO”. Quindi, possiamo aspettarci che questo terminale venga commercializzato con il marchio POCO in India e nei mercati selezionati dopo il suo debutto previsto in Cina a fine mese.

Per ora, il Realme GT Neo appena lanciato è l’unico device alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1200. Soprattutto, è molto più conveniente di qualsiasi dispositivo dotato di Qualcomm Snapdragon 870. Per chi non lo sapesse, il chip D1200 ha le medesime prestazioni della soluzione di Qualcomm, ma viene lanciato ad un prezzo inferiore.

