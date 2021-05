Qualche giorno fa, Xiaomi aveva spoilerato l'arrivo di un nuovo smartphone di fascia media e ora l'azienda lo ha lanciato ufficialmente; stiamo parlando del Redmi Note 8 2021. Si tratta di una versione aggiornata dell'originale Redmi Note 8 che è stato annunciato nel 2019 e ha venduto di più di 25 milioni di unità in tutto il mondo dal suo lancio.

Redmi Note 8 2021: le sue caratteristiche

Lo smartphone è dotato di uno schermo LCD Full HD + da 6,3 pollici che offre una risoluzione dello schermo di 2340 x 1080 pixel e protezione Corning Gorilla Glass 5 sulla parte superiore. Sotto, il dispositivo è alimentato dal chipset MediaTek Helio G85 con una GPU Mali-G52 2EEMC2.

Contiene 4 GB di RAM LPDDR4x con due opzioni di archiviazione interna: 64 GB e 128 GB e dispone di uno slot per schede microSD, che consente agli utenti di espandere la capacità di archiviazione fino a 256 GB.

Nel comparto fotografico citiamo la configurazione a quattro lenti sul retro che racchiude un sensore Samsung GM1 da 48 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 8 megapixel, un macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Sul lato anteriore, il telefono è dotato di uno snapper da 13 megapixel per selfie e videochiamate.

Le opzioni di connettività sul dispositivo includono Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS e porta USB Type-C. Il telefono, gode della certificazione P2i per la resistenza agli schizzi, ha un lettore per le impronte digitali e un sensore IR.

Il dispositivo esegue il sistema operativo Android 11 out-of-the-box con l'interfaccia utente personalizzata MIUI 12.5 della società in cima. È alimentato da una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W e viene fornito con un caricabatterie da 22,5 W nella confezione.

Il Redmi Note 8 2021 è disponibile in tre opzioni di colore: Neptune Blue, Moonlight White e Space Black. Xiaomi non ha ancora rivelato i dettagli dei prezzi per il dispositivo ma il suddetto device è stato elencato sul sito globale di Mi.com e dovrebbe presto essere disponibile per l'acquisto nel mercato europeo e in quello russo.

