Redmi Note 13 Pro 5G cala di prezzo e si conferma un best buy nella fascia media

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G si conferma un punto di riferimento della fascia media: con la nuova offerta eBay e il codice sconto CRAZYSALDI25PC, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare lo smartphone di Xiaomi con un prezzo scontato di 256 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal o con Klarna. Il mid-range di Xiaomi, a questo prezzo, si conferma un best buy. Da notare che ci sono 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Note 13 Pro 5G: un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage e da una batteria da 5.100 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel in grado di offrire scatti di qualità elevata. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15. Lo smartphone è Dual SIM, supporta le eSIM ed è certificato IP54.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto CRAZYSALDI25PC è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 Pro 5G con un prezzo scontato di 256 euro. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia e può essere acquistato anche optando per il pagamento in 3 rate. Per tutti i dettagli sulla promo basta premere sul box qui di sotto.