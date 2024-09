Redmi Note 13 Pro+ 5G con 12GB di RAM e 512GB di memoria è una potenza

Se fai in fretta oggi puoi ottenere uno smartphone eccezionale, dotato di una super fotocamera e un bellissimo display a un prezzo veramente vantaggioso. Stiamo parlando di Redmi Note 13 Pro+ 5G che ora è in offerta su eBay a soli 324 euro, invece che 499,90 euro.

Quello che ti ho segnalato sopra è esattamente il prezzo di listino, anche se su eBay non lo vedi, e dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare la bellezza di quasi 176 euro sul totale. È davvero un prezzaccio, soprattutto perché siamo davvero davanti a uno smartphone di una qualità superiore che non ha nulla da invidiare ai top di gamma.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è la scelta migliore

Il motivo per cui diciamo che Redmi Note 13 Pro+ 5G è la scelta migliore è perché ha un rapporto qualità prezzo davvero ineguagliabile. Possiede un bellissimo display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici protetto da un Corning Gorilla Glass Victus e con una luminosità eccezionale. Ha un refresh rate da 120 Hz e supporta Dolby Vision.

Gode di una fotocamera pazzesca con sensore triplo, quello principale da 200 MP, Ultra grandangolare da 8 MP e Macro da 2 MP. Monta il potente processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra con a supporto 12 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB. Possiede poi una batteria da 5000 mAh con una ricarica turbo da 120 W. Pesa 204,5 grammi e ha uno spessore di 8,9 mm. Inoltre gode della tecnologia 5G per navigare su Internet velocemente e della doppia Sim.

Insomma non c’è davvero di meglio a questo prezzo e oggi lo puoi avere a una cifra ancora più bassa. Quindi non perdere l’occasione, vai subito su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 Pro+ 5G a soli 324 euro, invece che 499,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.