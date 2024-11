Redmi Note 13 Pro+ (12/512GB): con il codice segreto risparmi oltre 73€

Oggi puoi avere uno smartphone spettacolare, con una memoria interna pazzesca e un processore straordinario a un prezzo molto più basso di quello che dovresti spendere. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello Redmi Note 13 Pro+ a soli 426 euro circa, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto ulteriore, su un prezzo già ribassato, per un risparmio totale di più di 73 euro. Davvero niente male per uno dei migliori smartphone medio gamma in circolazione. Avrai la possibilità di scattare foto straordinarie e di goderti una ricarica super rapida che riporta la tua batteria al 100% in meno di 20 minuti.

Redmi Note 13 Pro+ è lo smartphone da avere adesso

Di smartphone in circolazione ce ne sono veramente tantissimi ma oggi Redmi Note 13 Pro+ è probabilmente la migliore occasione per avere un medio gamma dalle ottime prestazioni. Intanto siamo di fronte alla sua versione migliore, quella da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. Quindi praticamente nessun sacrificio.

Monta il potentissimo processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra e ha un bellissimo display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz. Possiede una straordinaria tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Possiede una super batteria da 5000 mAh con ricarica da 120 W e caricabatterie in dotazione. È dotato di lettore di impronte digitali a schermo e del riconoscimento facciale con intelligenza artificiale.

Ci sarebbero tantissime altre cose da mettere in evidenza ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra sono poche. Perciò vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Redmi Note 13 Pro+ a soli 426 euro circa, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.