Redmi Note 13 (8/256 GB) in offerta su Amazon: è il best buy della fascia bassa

La scelta giusta per acquistare un nuovo smartphone “low cost”, in questo momento, è rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 13 e, in particolare, dalla versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Grazie all’offerta in corso su Amazon, infatti, il modello in questione è acquistabile al prezzo scontato di 159 euro. Si tratta dello smartphone più venduto, in questo momento, su Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Note 13: la scelta giusta per la fascia bassa

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è uno dei migliori smartphone della fascia bassa del mercato. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 685 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

C’è spazio anche per un comparto fotografico di ottima qualità, che rende il dispositivo di Xiaomi uno dei migliori della fascia bassa. La fotocamera principale è da 108 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM, ha un sensore di impronte digitali e il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 con un prezzo scontato di 159 euro, andando a scegliere la versione con la dotazione maggiore di RAM e storage (8/256 GB). Lo smartphone è spedito direttamente da Amazon. L’acquisto può avvenire di seguito. La promo è valida solo per un breve periodo.