Redmi Note 12: svelata la data di debutto europea

Apprendiamo ora che la produzione dei device facenti parte della serie Redmi Note 12 inizia in questo periodo in Asia e in Europa; pare che sia cambiata la tempistica di lancio di questi prodotti.

Come tutti sappiamo, il sub brand di Xiaomi ha tolto i veli alla gamma Note 12 di Redmi poche settimane or sono; abbiamo conosciuto la versione standard, il Note 12 Pro e il Note 12 Pro+. Abbiamo visto che quest’ultimo gadget è approdato sul portale della FCC pochi giorni or sono e questo ci ha fatto capire che lo smartphone sarebbe stato annunciato a brevissimo. Ora, grazie all’insider Mukul Shamra, scopriamo quando la serie arriverà sul mercato europeo.

[Exclusive] Serial production of the Redmi Note 12 series has begun in several Asian and European regions. The series will likely launch in December or early next year.#Xiaomi #Redmi #RedmiNote12series — Mukul Sharma (@stufflistings) November 14, 2022

Leggendo il post dell’insider, vediamo che la gamma di midrange arriverà entro la fine dell’anno anche in Europa o, al massimo, all’inizio del 2023. Potrebbero anche venir annunciati con moniker differenti, magari con il marchio Xiaomi o con il sub brand POCO.

Redmi Note 12: le caratteristiche tecniche

I modelli Pro e Pro+ sono sicuramente i più interessanti grazie al pannello OLED da 6,67 pollici FullHD+, refresh rate da 120Hz, dimming PWN di 1920 Hz e aspect ratio di 20:9 con profondità del colore di 10 bit. Non manca il supporto al Dolby Vision e all’HDR10 e 10+.

Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 1080 con RAM di tipo LPDDR4x e memorie interne UFS 2.2. C’è una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 e 120W, rispettivamente su Note 12 Pro e Note 12 Pro+.

Sul fronte fotografico citiamo la main camera Sony IMX766 da 50 MP con OIS per il Pro standard e l’ISOCELL HPX da 200 Megapixel con sensore da 1/1,4 pollici per il Pro+. Presente su tutti i dispositivi anche il jack audio da 3,5 mm.

