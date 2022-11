Redmi Note 12 5G arriverà con il brand POCO?

Secondo quanto si apprende da alcuni report online, si dice che il Redmi Note 12 5G appena presentato in Cina, potrebbe arrivare in India (e negli altri mercati) con il brand di POCO, un altro sottomarchio di Xiaomi.

Facciamo il punto: Redmi ha da poco svelato la line-up di fascia media Note 12 in Cina. Ha presentato quattro modelli e molti di questi arriveranno con i marchi Xiaomi e POCO nei mercati internazionali. Solo il Discovery Edition potrebbe rimanere un’esclusiva per il mercato locale asiatico; il 12 Pro e il 12 Pro+ potrebbero giungere come Xiaomi 12i e 12i HyperCharge in India ma il modello basico? Scopriamolo insieme.

Redmi Note 12 5G sarà il POCO M5 5G?

Giusto per essere precisi, scopriamo che il Redmi Note 12 5G presenta il numero di modello 22101317C, abbreviato in M17. Lo stesso codice è stato avvistato sul portale per la certificazione indiano BIS pochi giorni or sono, con il moniker di POCO. In poche parole, il nuovo smartphone avvistato in rete altri non è che la variante indiana del midrange da poco annunciato in Asia. Potrebbe venir presentato nel corso di questo mese e potrebbe far parte della famiglia POCO M5 5G.

Fra le sue specifiche tecniche troveremo sicuramente un pannello OLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ma non solo. Il device dovrebbe essere in grado di funzionare con Android 12 con skin MIUI 13 al seguito. Sotto la scocca dovrebbe battere un SoC Qualcomm, nello specifico lo Snapdragon 4 Gen 1, coadiuvato da un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria invece dovrebbe essere un’unità da 5000 mAh con supporto alla fast charge da 33W. Il fingerprint invece, sarà allocato sul frame laterale destro.

