Redmi Note 12 Series: ecco quando arriverà da noi

Secondo quanto apprendiamo in rete in queste ore, scopriamo che le versioni internazionali della serie Redmi Note 12 arriveranno da noi nel primo trimestre del prossimo anno. Tuttavia, non presenteranno la fast charge via cavo da 120W.

Come abbiamo segnalato pochissime ore fa, il sub brand di Xiaomi ha appena confermato che entro la fine del mese corrente (fra pochissimi giorni, dunque) lancerà i nuovi smartphone della linea Note 12. Ovviamente ci riferiamo al mercato asiatico, per quello europeo e internazionale l’azienda non ha detto nulla, ma per fortuna, grazie ad una fuga di notizie intercettata da un noto insider del web, possiamo farci un’idea di quando arriveranno i terminali da noi.

Redmi Note 12: cosa sappiamo ad oggi?

Non sappiamo i dettagli precisi e le caratteristiche dei gadget in questione, ma è bene conoscere quando arriveranno da noi i suddetti dispositivi. D'altronde, se dovete pianificare un acquisto, occorre tenere traccia di tutti questi dettagli.

Grazie alle informazioni fornite da Sudhanshu Ambhore, scopriamo che la gamma di midrange premium del sub brand di Xiaomi arriverà nel corso del primo treimstre del prossimo anno. La medesima roadmap di lancio l’abbiamo avuta lo scorso anno con la gamma Note 11, arrivata in Cina ad ottobre e in Europa pochi mesi dopo.

Some insights about Redmi Note 12 Series Global version:



-Global version will be entirely different from Chinese version

-Won't support 210W fast charging

-Launch in Q1 2023https://t.co/PfaxsLfvZS — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 23, 2022

Il leakster suggerisce poi che la line-up globale sarà diversa da quella cinese; questo è molto triste per noi perché ci aspettiamo le medesime features delle controparti asiatiche. Ad esempio, vedremo probabilmente dei chip differenti, alcune modifiche all’estetica dei prodotti, fotocamere diverse e velocità di ricarica inferiori. Via cavo infatti, non ci sarà la fast charge super rapida, ma potrebbe essere limitata magari a 67W. Staremo a vedere.

Tuttavia abbiamo appreso che il modello Pro+ della serie riceverà il processore Dimensity 1080, uno schermo AMOLED o OLED con bordi curvi, main camera da 50 Megapixel e batteria da 5000 mAh. Staremo a vedere, restate connessi con noi.

