Redmi Note 12 Pro Speed Edition UFFICIALE: strizza l'occhio al gaming

Oltre alla serie K60, ieri il sub brand di Xiaomi ha svelato un interessante midrange che strizza l’occhio al gaming grazie alle sue performance incredibili. Si chiama Redmi Note 12 Pro Speed Edition ed è un telefono avente il processore Qualcomm Snapdragon 778G, una fotocamera principale da 108 Megapixel e molto altro ancora.

È il quarto modello della gamma che comprende già altri device come il Redmi Note 12 Pro, il Pro+ e il Discovery Edition. Quest’ennesima versione però, si colloca a metà strada fra il Pro e il Pro+.

Redmi Note 12 Pro Speed Edition: le caratteristiche

Il dispositivo presenta uno schermo AMOLED con foro al centro del pannello. La dimensione del display è di 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 120Hz, luminosità massima di 900 nit e supporto all’HDR10+. Non manca il fingerprint sul frame laterale destro e il modulo fotografico sulla back cover. In fondo poi, dual speaker stereo Dolby Atmos.

Il modulo fotografico è composto da tre fotocamere con sensore principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 Megapixel, ultrawide da 8 Mpx e macro da 2 Mpx. A seguire, snapper selfie da 16 Mpx.

Sotto il telaio batte un cuore Snapdragon 778G di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, piastra per la dissipazione del calore compresa. La batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W. Si basa su Android 12 e MIUI 14. In ultima istanza, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 mm, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, motore ad asse lineare e non solo. Arriva in Shimmer Green, Time Blue e Midnight Black con prezzi che partono da 243 dollari. Non sappiamo quando approderà in Europa; intanto, qui da noi vi segnaliamo l’ottimo Redmi Note 11 a soli 184,00€ su Amazon con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Fate presto perché si tratta di un’offerta davvero eccezionale che siamo sicuri durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.