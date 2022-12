Redmi Note 12 Pro: arriva un'edizione speciale molto esclusiva

In queste ore scopriamo che il sub brand di Xiaomi sta per presentare una speciale versione del suo ultimo midrange premium; parliamo della “Speed Edition” relativa all’ottimo Redmi Note 12 Pro.

Come tutti sappiamo, Redmi si sta preparando per svelare al mondo Redmi K60 ma anche un nuovo telefono della gamma Note 12; si chiamerà Note 12 Pro Speed Edition e, come afferma anche il suo moniker, si concentrerà sulle prestazioni. Sarà alimentato dal processore Snapdragon 778+ 5G, uno dei SoC di fascia media più potenti che vi siano. Il debutto è previsto fra pochissimi giorni.

Redmi Note 12 Pro Speed Edition: le caratteristiche

La data di lancio di questo smartphone è appena stata confermata da Xiaomi stessa all’interno del noto portale di microblogging Weibo. Dal poster scopriamo che lo schermo del device sarà un pannello OLED e che il processore di bordo sarà l’ottimo Qualcomm Snapdragon 778G+ con modem 5G integrato. Il dispositivo verrà annunciato il 27 dicembre nel mercato locale. non di meno, il teaser leggiamo uno slogan: “Più sorprese nell’evento!“; questo ci fa pensare che vedremo nuovi prodotti nel corso del keynote? Staremo a vedere.

Fra le altre cose, vediamo la colorazione verde nuova di zecca. Sembra che questa edizione sia stata resa unica nel suo genere. Dall’immagine vediamo anche il modulo fotografico con le tre lenti incastonate in un ulteriore rettangolo. Lo schermo avrà angoli piatti e non sarà curvo, per la gioia di moltissimi fan.

Dalle indiscrezioni sappiamo che la Speed Edition avrà un display OLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz, un processore Snapdragon 778G+, 12 GB di RAM con 512 GB di memoria ma potrebbero anche esserci altre configurazioni. La skin sarà la MIUI 14 basata su Android 13. Restate connessi con noi.

