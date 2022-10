Redmi Note 12 Pro senza veli: eccolo in tutto il suo splendore (FOTO)

In queste ore è emerso il design ufficiale del prossimo Redmi Note 12 Pro, un mediogamma interessante che verrà svelato (in Cina) domani.

Andiamo con ordine: fra pochissime ore il sub brand di Xiaomi toglierà i veli alla line-up Redmi Note 12. La compagnia annuncerà ben tre modelli, anche se qualcuno suggerisce che saranno quattro. Potremmo vedere il Note 12, il Note 12 Pro, il Note 12 Pro+ e il Note 12 Explorer.

Redmi Note 12 Pro: tutto quello che sappiamo

Uno dei due teaser trapelati suggerisce che i dispositivi della serie Note 12 di Redmi riceveranno uno schermo AMOLED flat con foro per la selfiecam al seguito. Ci sarà una disposizione dei pixel simile a quella di un diamante che dovrebbe servire per migliorare la qualità dei contenuti presenti sul pannello. Non mancheranno tecnologie come l’attenuazione PWM ad alta frequenza a 1920 Hz su 10.000 livelli. Non di meno, lo schermo proteggerà gli occhi degli utenti dai raggi blu, dannosi alla vista.

Fra le altre cose, i poster promozionali suggeriscono che il Note 12 Pro avrà una coppia di speaker sul lato superiore e inferiore, ma anche un jack audio da 3,5 mm, un blaster IR e un microfono al seguito. Non mancherà la USB Type-C, il microfono, lo slot SIM e la griglia dell’altoparlante. Il fingerprint potrebber essere in-display o sotto il pulsante di accensione e spegnimento.

Fra le altre cose, leggiamo che il Redmi Note 12 Pro riceverà una fotocamera Sony IMX766 da 50 Megapixel con OIS al seguito. Il Pro+ invece, disporrà dell’innovativo sensore Samsung ISOCELL HPX da 200 Megapixel. La batteria sarà da 5000 mAh su tutti i prodotti ma da un lato avremo la fast charge via cavo da 67W, dall’altro invece, la ricarica rapida da 120W. Sconosciuto ad oggi è ancora il Redmi Note 12 Explorer; ne sapremo di più domani dopo l’evento di lancio.

Intanto, se volete un midrange economico del marchio cinese, vi consigliamo il Redmi Note 11 a soli 185,90€ su Amazon.

