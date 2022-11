Redmi Note 12 Pro+ 5G: il lancio globale è alle porte

In queste ore, sul portale per la certificazione FCC è appena apparsa la variante internazionale del Redmi Note 12 Pro+ 5G, un midrange premium di altissimo rilievo appena annunciato in Cina. Il debutto globale ora scopriamo essere molto vicino, ma cosa sappiamo in merito?

Pochi giorni or sono il sub brand di Xiaomi ha annunciato la serie Redmi Note 12. Sono arrivati quattro modelli sul mercato e ora scopriamo che il modello Pro+ 5G arriverà in Cina con il moniker Xiaomi 12i HyperCharge. Tuttavia in Europa e nel resto del mondo potrebbe godere di un ulteriore nome e perchè no, anche di un altro brand. Potrebbe arrivare sotto la famiglia dei POCO, ma è solo una nostra speculazione.

Redmi Note 12 Pro+ 5G: le sue caratteristiche

La versione internazionale del dispositivo è stata avvistata sul portale della FCC con il numero di modello 22101316UG. Dal sito scopriamo che disporrà della MIUI 14 basara su Android 13 e avrà la anda LTE 40 e 5G NR n40. Non di meno, in India arriverà come Xiaomi 12i HyperCharge. Questo non dovrebbe soprendere perché lo Xiaomi 11i HyperCharge è il rebrand indiano del Note 11 Pro+ 5G. Intanto, da noi in Italia il Redmi Note 11 Pro 5G si porta a casa a soli 304,00€ su Amazon con spese di spedizione gratuite e incluse nel prezzo.

Le caratteristiche del Note 12 Pro+ 5G includono:

schermo AMOLED FHD+ da 6,67″ con refresh rate di 120 Hz, luminosità di picco di 900 nits, supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision;

processore MediaTek Dimensity 1080 coadiuvato da 12GB di memoria RAM e da 256 GB di storage; non manca un sistema di raffreddamento VC per la dissipazione del calore;

batteria da 5000 mAh con fast charge da 120W;

main camera da 200 Megapixel con OIS, ultrawide da 8 Mega e macro da 2 Mpx;

fingerprint montato sul frame laterale;

porta USB C, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, IR Blaster, motore lineare sull’asse X.

Cosa ne pensate? Volete vederlo anche in Europa?

