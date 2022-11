Redmi Note 12 Pro+ arriverà da noi con un altro nome?

Il midrange appena presentato, il re della fascia media della gamma Redmi Note 12, potrebbe arrivare da noi con un altro moniker. Di fatto, in India potrebbe chiamarsi Xiaomi 12i HyperCharge, da noi il modello Note 12 Pro+ farà parte della famiglia POCO? Staremo a vedere.

Cerchiamo di fare rapidamente il punto della situazione. La line-up di mediogamma del sub brand di Xiaomi è stato svelata in Cina la scorsa settimana. Abbiamo quattro prodotti nella serie: c’è il modello base, il Pro, il Pro+ e il Discovery Edition. Ad oggi non sappiamo se arriverà realmente al di fuori dei confini asiatici, ma le speculazioni sembrano farci sperare in positivo. Grazie all’insider del web Kacper Skrzpek oggi scopriamo nuovi dettagli in merito, visto che ha postato una base del codice della MIUI.

Redmi Note 12 Pro+ arriverà con il brand Xiaomi o POCO?

Il tipster suggerisce che il midrange premium arriverà sicuramente come Xiaomi 12i HyperCharge nel mercato indiano e sarà l’erede dello Xiaomi 11i HyperCharge visto pochi mesi or sono. Se andiamo a fondo della vicenda, ricorderete sicuramente che questo smartphone era il reband del Note 11 Pro+ 5G cinese. Ora il nuovo modello dovrebbe giungere in commercio grazie alla sua recente apparizione nel database IMEI e sul portale della certificazione BIS.

Xiaomi 12i HyperCharge dovrebbe quindi essere un Note 12 Pro+ sotto mentite spoglie, quindi ci aspettiamo le medesime caratteristiche. Per esempio, dovremmo vedere uno schermo AMOLED da 6,67 pollici FullHD+ con refresh rate da 120 hz, picco di luminosità di 900 nits, supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision. Sotto la scocca troveremo un processore Dimensity 1080 di MediaTek, 12 GB di RAM, 256 GB di storage e un sistema di raffreddamento VC. Non mancherà la ricarica rapida da 5000 mAh con fast charge da 120W. Infine, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, IR blaster, fingerprint in display, main camera da 200 Mpx con OIS, ultrawide da 8 Mpx e terza lente da 2 Mega macro.

