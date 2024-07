Redmi Note 12, che prezzo! Oggi lo paghi meno di 130€ (-29%)

Il Redmi Note 12 è un dispositivo versatile e ben bilanciato, ideale per chi cerca uno smartphone performante a un prezzo accessibile. L’offerta attuale su Amazon lo rende ancora più irresistibile: per ancora pochissimo tempo, questo ottimo telefono Android può essere tuo a meno di 130€, grazie ad un robusto sconto del 29% sul suo prezzo di 182€.

Il Redmi Note 12 è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 685, una scelta solida per un dispositivo di questa fascia. Il processore è supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD, offrendo ampio spazio per app, foto e video. Il display è uno dei punti di forza del telefono, con un pannello AMOLED da 6,67 pollici e una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, che garantisce colori vivaci e una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento arriva a 120Hz, che è un ottimo dato per un telefono in questo segmento del mercato.

Il comparto fotografico del Redmi Note 12 è composto da una fotocamera principale da 50 MP, un’ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera principale cattura immagini di buona qualità in condizioni di luce naturale, mentre la fotocamera ultra grandangolare è adatta per scatti paesaggistici, sebbene perda un po’ di dettaglio in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale da 13 MP è ottimizzata per i selfie e le videochiamate, con una qualità adeguata per i social media.

Insomma, come avrai ormai capito, stiamo parlando di un telefono che a fronte di un prezzo competitivo offre davvero tutto ciò che ti serve per affrontare ogni sfida. Il Xiaomi Redmi Note 12 è attualmente in offerta su Amazon a 129,90€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato di 182,00€: acquistalo subito per non farti scappare questo sconto clamoroso.