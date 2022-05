Redmi Note 11T: spoilerato dal dirigente di Xiaomi

Sappiamo che il sub brand di Xiaomi, Redmi, si sta preparando per lanciare un nuovo dispositivo della gamma Note; dovrebbe chiamarsi “Redmi Note 11T” e potrebbe arrivare in due iterazioni, standard e Pro. Anche se la data di lancio è ad oggi un mistero, sappiamo che questi due gadget diverranno ufficiali nel corso del mese di maggio.

Secondo quanto si apprende in rete, il presidente di Xiaomi e direttore generale del sottomarchio Lu Weibing ha appena spoilerato il nuovo telefono all’interno dell’account di Weibo.

Redmi Note 11T: cosa sappiamo?

L’alto funzionario ha pubblicato sul suo profilo una parola: “Testing” e pare che fosse correlata ad un prodotto chiamato “Note 11T Android“; il riferimento a questo dispositivo è più che evidente, dunque.

Proprio di recente, la società ha parlato di questi due terminali in arrivo condividendo online un teaser poster; Lu Weibing ha detto che il dispositivo avrà prestazioni premium “di livello turbo”. Ci sarà quindi un focus speciale sulle prestazioni del device.

In base a quanto scoperto finora, Redmi Note 11T Pro avrà uno schermo LCD con refresh rate da 144 Hz, con processore MediaTek Dimensity 8000 sotto la scocca. Questo particolare chipset è stato realizzato sfruttando il nodo architettonico a 5 nanometri di TSMC e comprende quattro Cortex-A78, quattro Cortex A55 con velocità di 2,75 GHz massima.

Ad alimentare il tutto ci dovrebbe essere una batteria da 4890 mAh con fast charge cablata da 67W; il Pro invece, potrebbe avere una cella energetica più piccola (4300 mAh) con ricarica da 120W.

Se intanto cercate un buon affare su Amazon, sappiate che Redmi Note 11 Pro 5G si trova a 349,90€ al posto di 399,90€, con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Ha una batteria da 5000 mAh e un processore Qualcomm Snapdragon 695, oltre ad uno schermo AMOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz.